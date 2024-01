Lady Rose & The Black Gospel Angels – auf Deutschlandtour

Die Gospel-Ikone Lady Rose und die Black Gospel Angels sind zurück! Wenn sie einen ihrer zu Herzen gehenden Songs anstimmen, ist Gänsehaut garantiert.

Seit Jahren begeistern sie ein Millionenpublikum und können es nun kaum erwarten, erneut stimmgewaltig sowie gefühlvoll, mit bekannten Gospelliedern und Spirituals sowie in einer Bandbreite von Jazz, Soul, Blues über Swing bis hin zum R’n’B authentisch und leibhaftig „die Kirche wie in den USA“ erneut auf Tournee durch Deutschland auferstehen zu lassen.

Lady Rose feiert jahrelange mitreißende Auftritte auf Bühnen auf der ganzen Welt und ist ein Musik-Kraftpaket. Bekannt für ihre energiegeladene Livepräsenz, ihren fantastischen Gesang und ihre inspirierenden A cappella Arrangements, authentischem Gospel, Rhythm ’n’ Blues und Songs von Contemporary und Modern haben ihre Konzerte für jeden etwas zu bieten.

Als dynamische und weit gereiste Performerin hat Sie das bisher dynamischste Team von „Engeln“ zusammengestellt, das dem Publikum überall Hoffnung, Trost und Freude bringt. Die diesjährige Besetzung der Black Gospel Angels ist international auf Tour und trat neben einigen der größten Namen der Musik im US- Fernsehen und Radio auf.

Lady Rose ist die „First Lady“ in der St. Paul‘s Baptist Church in Richmond, Virginia, und ist verantwortlich für eine Gemeinde mit drei Kirchen und 12.000 Mitgliedern und allein das Mutterhaus hat 6.000 Sitzplätze. Die Gottesdienste von Lady Rose, in denen sie predigt und singt und einen unglaublichen Frauenchor von über 100 Sängerinnen leitet, sind wahre und authentische Events, die jedem Besucher lange in Erinnerung bleiben. Die vielseitig begabte Sängerin, Performerin und Aufnahmekünstlerin hat mit ihrer Single „In His Name“ weltweit die Musikcharts erobert und ist in den ganzen USA und darüber hinaus als DIE Gospel-Ikone bekannt.

Neben den Tätigkeiten in ihren Gemeinden, sind die Ensemblemitglieder von Lady Rose ebenso als Solisten auf Tournee durch die USA sowie in den bekannten TV-Talentshows wie „Amerika Got Talent“ zu erleben oder arbeiten mit den Größen des US-Entertainments zusammen.