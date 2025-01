LAETITIA SADIER (F/GB) – Rooting for Love Tour 2025

Im Laufe ihrer über drei Jahrzehnte währenden Karriere hat Laetitia Sadier nie die harten Themen gescheut oder aufgehört, sich für die Möglichkeit der Selbstbestimmung und Emanzipation gegenüber den bewussten oder unbewussten Mächten einzusetzen. Dies ist ein wesentlicher Teil des Fundaments, das sie gemeinsam mit Stereolab aufgebaut hat und in dem sie ihre spirituellen, wissenschaftlichen und soziopolitischen Untersuchungen präsentiert.

Sie hat diesen Prozess unter ihrem eigenen Namen als Autorin, Sängerin und Musikerin fortgesetzt, wobei jedes Album ein Bericht über ihre Reise des Selbst durch Zeit, Raum und das Kollektiv ist.

Ob sie sich nun vom Zen-Shiastu-Training oder von den Texten von Véronique Vincent (Texterin und Sängerin von Aksak Maboul und einst Leadsängerin der Honeymoon Killers) inspirieren lässt, Laetitia stellt sich der Wahrheit, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Schatten, aus welchem Stoff sie auch immer bestehen – individuelle und kollektive, gegenwärtige und uralte – müssen erkannt und anerkannt werden, denn je mehr wir in uns selbst heilen, desto ungeteilter werden wir angesichts der drohenden neofaschistischen/neoliberalen Narrative, die die inneren und äußeren Landschaften verschmutzen. Wie das Titelbild des Winterbaums, das sich in den Wortmustern von “Rooting For Love” widerspiegelt, behauptet Laetitia, dass die Art und Weise, wie wir die kommende Welt heilen, und was wir daraus machen, eine Ko-Kreation sein wird. Die Qualität unserer Vorstellungskraft, die Ausrichtung, die wir unseren Gedanken geben, und die Fähigkeit, uns selbst und der Welt Liebe zu bringen, sind ein erster Schritt. Neben ihrer Zusammenarbeit mit Modern Cosmology, dem unglaublichen “What Will You Grow Now?” aus dem letzten Jahr und ihren fortgesetzten Tourneen mit den neu formierten Stereolab ist Laetitia mit “Rooting For Love” zurück in der Welt und ruft uns erneut dazu auf, uns auf unsere innere Ausrichtung und unsere Herzenskraft zu besinnen, um besser gerüstet zu sein für das, was kommen wird.

Präsentiert von: Musikbog, ByteFM und Musikexpress