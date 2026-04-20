Lage Lund Trio

Der norwegische Gitarrist Lage Lund gilt als einer der eigenständigsten und faszinierendsten Gitarristen seiner Generation. Ausgezeichnet als „Rising Star – Guitar“ im Kritikerpoll des DownBeat Magazine, begeistert Lund Publikum und Kritiker gleichermaßen – und wird von Größen wie Pat Metheny und Russell Malone hochgeschätzt. Letzterer würdigte ihn beim Gewinn der Thelonious Monk International Jazz Competition als „pure Musik und reine Seele“.

Lunds Spiel vereint harmonische Raffinesse mit einer außergewöhnlich fließenden, lyrischen Improvisationssprache. Seine Konzerte zeichnen sich durch eine subtile, fast hypnotische Bühnenpräsenz aus – die The New York Timesbeschrieb sie als „zurückhaltend und zugleich magnetisch“, geprägt von einer faszinierenden Ruhe und Tiefe.

Geboren in Norwegen, zog Lund für ein Studium am Berklee College of Music nach Boston, bevor er 2002 nach New York übersiedelte – als erster E-Gitarrist überhaupt wurde er an der Juilliard School aufgenommen. Seither ist er nicht nur als Bandleader mit gefeierten Projekten präsent, sondern auch ein gefragter Sideman für Künstler wie David Sánchez, Maria Schneider, Mark Turner und Seamus Blake.

Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen zählen die Alben Ashes und Most Peculiar (beide 2023), die seine kreative Vielseitigkeit und seinen innovativen Umgang mit Klangfarben eindrucksvoll zeigen. Auch als Kollaborateur ist Lund gefragt, etwa in der Band von Melissa Aldana, wo er als Produzent und Co-Autor tätig ist.

Im BIX präsentiert sich Lage Lund in hochkarätiger Besetzung: Mit dem renommierten Bassisten Joe Sanders und dem international gefeierten Schlagzeuger Greg Hutchinson entsteht ein Trio, das musikalische Tiefe, Interaktion und klangliche Offenheit auf höchstem Niveau vereint.

Ein intensiver Konzertabend zwischen lyrischer Feinheit und moderner Klangforschung – mit einem der spannendsten Gitarristen des zeitgenössischen Jazz.

Besetzung: Lage Lund (git); Joe Sanders (b); Greg Hutchinson (dr)