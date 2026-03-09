Lagerfeuer, Stockbrot und Grillen

Wir wollen gemeinsam Lagerfeuer machen und grillen bei uns in der Schillerstraße 18 in Göppingen. Wir sorgen für Stockbrot, Salate und Grillzeug.

Du bist 12 Jahre alt und hast Lust auf ein gemeinsames Grillen und Chillen am Lagerfeuer, dann melde dich an. Es gibt 10 Plätze und du bekommst eine Anmeldebestätigung per Mail.

Für das Essen und die Materialien benötigen wir einen Unkostenbeitrag von 3€.

Wenn du besondere Essenswünsche oder Allergien hast, schreib diese bitte mit auf die Einverständniserklärung, dass wir besser planen können.

Wir freuen uns auf einen entspannten Abend am Lagerfeuer.