Lagerfeuerabend mit Ausgesteckt

Ausgesteckt - das ist eine außergewöhnliche Coverband.

Hier ist der Name Programm, denn alle Instrumente sind akustisch, unverfälscht und unplugged. So kreieren die Stuttgarter eigene unplugged Arrangements ihrer Lieblingslieder von Sportfreunde Stiller, die Ärzte, die Toten Hosen, Ed Sheeran, Nena, Kings of Leon, The Beatles und vielen mehr.

Die vierköpfige Band zaubert mit viel Liebe zum Detail und mit Fokus auf das Wesentliche einen wunderschönen Sound auf die Bühne. Das funktioniert bei einem großen Open-Air-Konzert genauso gut wie im gemütlichen Irish Pub oder im lauschigen Biergarten - und natürlich ganz wunderbar bei einem Lagerfeuerabend in unserem Waldbiergarten

In der optimal ausgewählten Besetzung mit mehrstimmigem Gesang, Akustikgitarre, Cajon, Bass und Saxophon, schlägt das Quartett mal sanfte und mal härtere Töne an.