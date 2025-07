Lagerfeuerabend mit bölter

Bölter. kommt solo ans Lagerfeuer – und das heißt: pure Songs, kluge Texte und Gitarre aus Blech!

Mit über 1800 Konzerten, gefeierten Radio-Features und YouTube-Klicks im sechsstelligen Bereich zählt Philip Bölter zu den spannendsten Stimmen des modernen deutschen Blues.

Er singt über den Wandel der Zeit, über Liebe, digitale Zerrissenheit und das Leben zwischen Schwarz und Weiß – dabei immer mit Charme, Witz und einem kleinen Augenzwinkern. Ausgezeichnet mit dem Robert Johnson Guitar Award, bekannt aus „The Voice of Germany“, bespielt bölter.

Die Bühne so selbstverständlich wie andere ihr Wohnzimmer – und bringt seine Lieder so nah, wie man sie selten erlebt. Ein Abend am Feuer mit einem, der was zu sagen hat – und weiß, wie Musik wieder leuchten kann.