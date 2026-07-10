Lagerfeuerabend mit BASTIAN BANDT

Er lebt am Rande der Uckermark, um jedes Wochenende mit seiner Gitarre und einer DB-Karte loszufahren und auf diversen Bühnen, Clubs und Festivals zu spielen.

Er fährt nicht nach irgendwo, sondern mit Standortvorteil genau zwischen Wenzel, Felix Meyer und – ja, dem solistischen Boss Bruce. (Buschfunk).

Schon auf seinen früheren Alben hat Bastian Bandt keinen Hehl um seine Wahlverwandtschaften gemacht. Aber wenn man bei ihm Wenzel hört oder auch Gundermann, dann hört man sie nicht an Stelle von Bandt, sondern der Uckermärker tritt mit dem Lausitzer und dem Anhaltiner in den Dialog. Sie sind gut aufgehoben bei ihm, mit Hegel gesprochen. In der Hommage, in der Selbstbehauptung, im Widerspruch. (H.-M. Klemt)

Spätestens mit seinem neuen Album „Trauriges Tier“ wird er in den Feuilletons Ostdeutschlands als einer der Großen bezeichnet, als einer der Liedermacher, die etwas beizutragen haben zur ostdeutschen Identitätsfindung. (M. Bruck)

"Pferd & Haus" das Programm für die Tour 2025 und Titel des neuen Albums, welches voraussichtlich ende des Jahres erscheinen wird, handelt wieder etwas mehr von der Welt, der Politik und ihre Auswirkungen auf den Einzelnen, ja und von Heimat und ostdeutscher Biografie, großer Liebe und vom Weitergehen immer wieder. Verwundet, fehl am Platz, virtuos und mit viel Galgenhumor singt und spielt Bastian Bandt einen Abend, der ein wahrer Trost ist und ein Genuss in Sprache, Poesie und Musik. Wild, zärtlich und entschlossen es ernst zu meinen. Ohne Zynismus ertragen zu müssen lacht und weint sich sein Publikum durch die Lieder, Geschichten und Abenteuer des 47 jährigen Liedermachers und in die warme Gewissheit, nicht allein zu sein.