Lagerfeuerabend mit BREITBAND ORCHESTRA

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

Das Breitband Orchestra begeistert mit eigenem Sound aus Gitarre, Geige, Cello und Kontrabass – ergänzt um Charango, Ukulele und Banjolele.

Das Breitbandorchester bietet so ein wahres Panoptikum an Saiteninstrumenten. Ihre Konzerte sind ein mitreißender Mix aus mehrstimmigem Gesang, Bluegrass- Klassikern, Irishfolk, Swing, Gospel und vertonten Gedichten. Mit viel Gefühl und kreativen Arrangements bringen die fünf Musiker*innen eine wohltuend frische Brise in den akustischen Folk – mal leise, mal laut, mal träumerisch, mal groovig.

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Sudhaus
Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen
Konzerte & Live-Musik
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