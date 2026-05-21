Lagerfeuerabend mit BREITBAND ORCHESTRA

Das Breitband Orchestra begeistert mit eigenem Sound aus Gitarre, Geige, Cello und Kontrabass – ergänzt um Charango, Ukulele und Banjolele.

Das Breitbandorchester bietet so ein wahres Panoptikum an Saiteninstrumenten. Ihre Konzerte sind ein mitreißender Mix aus mehrstimmigem Gesang, Bluegrass- Klassikern, Irishfolk, Swing, Gospel und vertonten Gedichten. Mit viel Gefühl und kreativen Arrangements bringen die fünf Musiker*innen eine wohltuend frische Brise in den akustischen Folk – mal leise, mal laut, mal träumerisch, mal groovig.