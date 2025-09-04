Lagerfeuerabend mit Cake for Breakfast

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

Cake for Breakfast ist ein bezauberndes Frauen-Trio, das seit fast 25 Jahren zusammen Musik macht. 

Die drei langjährigen Freundinnen begeistern das Publikum mit ihren Geschichten aus dem Leben, mal auf Englisch, mal auf Deutsch. Mandoline, Geige, Gitarre und irische Flöten wechseln sich ab mit dreistimmigem Gesang. Die Musik vereint Bluegrass, Folk, Pop und viel Groove – eine Mischung, die für einen besonderen musikalischen Genuss sorgt

