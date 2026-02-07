Lagerfeuerabend mit CRAVE

Die junge Jazzband „Crave“ bringt frischen Wind in die lokale Musikszene und begeistert ihr Publikum mit energiegeladenem Spiel, Improvisationsfreude und einem unverwechselbaren Sound.

Gegründet von sechs talentierten Musikern, die ihre gemeinsame Leidenschaft für Jazz teilen, interpretiert die Combo sowohl bekannte Jazz-Standards als auch moderne Unterhaltungsmusik auf ihre ganz eigene Weise.

Ihre musikalischen Wurzeln liegen in der renommierten Högy-BigBand des Hölderlin-Gymnasiums Nürtingen. Dort sammelten die Mitglieder von Crave prägende Erfahrungen auf zahlreichen Bühnen, unter anderem im Theaterhaus Stuttgart, im K3N Nürtingen oder an der Musikhochschule Stuttgart. Ein unvergessliches Highlight ihrer gemeinsamen Laufbahn war die Konzertreise nach Ägypten, wo sie in Kairo und Alexandria vor rund 800 Zuhörerinnen und Zuhörern auftraten.

Nach dem Abitur 2023 wollten die sechs Musiker die Reise keineswegs beenden – im Gegenteil: Mit frischer Energie gründeten sie „Crave“, benannt nach einem Restaurant in Alexandria, in dem die Band ihren letzten Abend der Ägypten-Tour verbrachte.

Seitdem hat Crave bereits bei ausgewählten Events für Aufsehen gesorgt – etwa beim stimmungsvollen Lagerfeuerabend im Sudhaus oder beim Format „Business meets Biergarten“ im Schwanen in Neckartailfingen. Dort überzeugte die Band mit Spielfreude, musikalischem Können und einem Repertoire, das Jazzfans wie Neueinsteiger gleichermaßen begeistert.