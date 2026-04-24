Lagerfeuerabend mit DICKE FISCHE

Einen dicken Fisch an Land zu ziehen bedeutet großes Glück – und bei DICKE FISCHE erlebt man dieses Anglerglück gleich dreifach.

Die als "Küntler des Jahres" ausgezeichnete Unplugged-Band zählt zu den coolsten akustischen Acts Deutschlands und interpretiert bekannte Songs, aktuelle Hits und Eigenkompositionen auf ihre ganz eigene Weise.

Die musikalische und gesangliche Qualität bewegt sich auf Spitzenniveau: Anjel Ferry und Boris Manderfeld überzeugen mit markanten, vielseitigen Stimmen, unterstützt von Thilo Stricker am Schlagzeug. Mit zwei akustischen Gitarren und drei Stimmen erschaffen sie einen vollen, mitreißenden Sound.

Der Band gelingt der Spagat zwischen ansteckender Leichtigkeit und enthusiastischer Hingabe. DICKE FISCHE hinterlassen durch ihre Virtuosität und Leidenschaft nach ihren Konzerten staunend glückliche Gesichter. Ihr abwechslungsreiches Live-Repertoire sorgt dafür, dass bald niemand mehr still sitzt – gute Laune ist garantiert! Mit über 2500 Konzerten gehören DICKE FISCHE zu den meistgebuchten Bands Deutschlands.