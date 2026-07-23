Lagerfeuerabend mit HÖRIG

Lieblingslieder - ein Abend mit Songs und Lyrics im Sudhaus Waldbiergarten.

Für viele in Baden-Württemberg gehört er zum Abendprogramm wie die Wurst aufs Brot - das hat tatsächlich die Stuttgarter Zeitung mal über Jürgen Hörig geschrieben. Und natürlich kennen ihn die meisten aus dem Fernsehen.

Aber inzwischen hat sich Hörig auch einen Namen als Singer und Songwriter gemacht - zusammen mit seinem Gitarristen Benny Eisel sorgt er bei seinen Live-Auftritten seit Jahren schon im ganzen Land für Gänsehaut-Momente. Zwei Stunden lang entführt Jürgen Hörig seine ZuhörerInnen in seine musikalische Welt - eine Welt mit vielen Bekannten, aber auch einigen Unbekannten.

Eine spannende Entdeckungsreise, bei der jede Menge Erinnerungen wach werden. Lieder, die nicht nur Hörig schon ein halbes Leben lang begleiten. Dazu liefert er viele spannende Details. Er erzählt die Geschichten drumrum. Zum Künstler, zur Entstehung, zu den eigenen Songs. Wie kam es dazu? Um was geht es eigentlich? Dazu die Übersetzung - so erlebt man auch bei vertrauten Hits immer wieder einen Aha-Effekt.

Dazu das virtuose Gitarrenspiel von Benny Eisel - er macht jeden Song zu etwas ganz besonderem. Seine Vielseitigkeit ersetzt nahezu eine ganze Band.