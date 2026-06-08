Lagerfeuerabend mit HEARTS AND BONES

Songperlen der 60er, 70er & 80er im Sudhaus Waldbiergarten.

Ausgewählte Songperlen der 60er, 70er und 80er in kleiner, aber feiner Besetzung-das ist das Motto von „Hearts and Bones“.

Benannt haben sich die beiden Profimusikerinnen nach einem Album von Paul Simon und die Musik aus dieser Zeit interpretieren sie mit Herz und Seele- eben mit "Hearts and Bones". Die Sängerin Biggi Binder bezaubert durch ihre rockig-soulige und facettenreiche Stimme. Durch den Einsatz verschiedenster Instrumente wie dem Akkordeon, Tin Whistle, Waschbrett, Percussion und Cajon verleiht sie dem reduzierten, akustischen Sound weitere Klangfarben und den nötigen Groove...

Mit vielen verschiedenen Gitarren- von der klassischen, spanischen bis zur 9- saitigen Gitarre und dem Banjo bekommen die Lieder ihre charakteristische und ganz eigene abwechslungsreiche Farbe und laden so zum Mitschwelgen und –summen ein!

Freuen Sie sich auf Songs u.a. von Cyndie Lauper, James Taylor, Zaz, Melissa Etheridge und vielen mehr in der Frauenpower Version von „Hearts and Bones“.