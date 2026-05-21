Lagerfeuerabend mit JAMCLUB-BANDS

Als „coole“ Musikschule mit Schwerpunkt Jazz/Pop/Rock leistet die jamclub Musikschule seit über 20 Jahren einen unverzichtbaren Beitrag zum Musikunterricht in der Region.

30 Musikdozentinnen und Dozenten, die größtenteils selbst als aktive Künstler die regionale Musikszene mitprägen, kümmern sich um musikbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ensemble- und Bandarbeit wird dabei großgeschrieben. Derzeit proben Ensembles aller Altersklassen unter der Anleitung der Profis aus dem jamclub Team. Regelmäßig steht der musikalische Nachwuchs aus dem jamclub auf den Bühnen Tübingens.

Beim Lagerfeuerabend zeigt eine bunte Auswahl dieser Ensembles in Kleinbesetzungen ihr Können. Sie bieten einen abwechslungsreichen Mix verschiedener Musikstile – von Singer-Songwriter über Chanson bis Indie und Pop.