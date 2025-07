Lagerfeuerabend mit Johnethen Fuchs

Johnethen Fuchs ist ein intensiver Live-Performer mit Wurzeln im Britrock und einer Vorliebe für ehrliches, emotionales Songwriting.

Sein drittes Album „Enlightened Visions“ erzählt von Entfremdung, Aufbruch und innerer Neuorientierung – Themen, die er auch in seiner neuen Single „Never Give Up On Us“ weiterführt.

Der Musiker aus Winterthur (CH) verbindet feinsinnige Kompositionen mit einer natürlichen, nahbaren Bühnenpräsenz. Seine Songs handeln von Isolation, Reflexion, Neuanfang – und davon, wie Musik Verbindung schaffen kann.