Lagerfeuerabend mit KAUZ

Jens Heckermann im Sudhaus Waldbiergarten.

Zeigt sich Jens Heckermann als „Pelvis“ der bundesweit erfolgreichen A-Cappella-Gruppe „Füenf“ von seiner komödiantischen Seite, zieht es ihn in seinem Solo-Programm zu seinen musikalischen Wurzeln zurück: Ein Mann, eine Gitarre, ein imaginäres Lagerfeuer und eine außergewöhnlich wandelbare Stimme, die ihresgleichen sucht. Im Programm tummeln sich Welthits von Tom Waits, Bruce Springsteen und Bob Marley – Seite an Seite mit Liedern von Songwritern wie Alela Delane, Foy Vance und natürlich seinen eigenen ausdrucksstarken, deutschsprachigen Songs.

Jedes Stück gestaltet der preisgekrönte Sänger zu einem unvergleichlichen Ereignis: Gerade noch weht in einem Piratenlied der warme Wind der Südsee, wird man darauf in eine kalte Großstadtnacht versetzt, taucht in intime Liebeslieder ab und hört schließlich die Wölfe der Wildnis heulen. Jens Heckermann alias „Kauz“ schafft es, das Publikum mit Geschichten um die Lieder in eine fantastische Gedankenreise zu entführen – eindrucksvoll, nahbar und zutiefst berührend.

Bühne frei für „Einen der besten Sänger Deutschlands“ (SZ).