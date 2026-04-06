Lagerfeuerabend mit MELVIN HAACK

Wortwitz mit Wärmeffekt, Lieder mit Schmackes und eine Prise Aufgusskultur.

„Geil!”, schnaufte der Ballermann-Produzent, „enthält aber noch lästige Spuren von Kleinkunst.” Also kein Plattendeal – aber endlich ein Motto für das neue Programm!

Ob als Liedermacher, Mundwerker, schulflüchtiger Ex-Mathelehrer, Kinderbuchautor oder Moderator der Deutschen Aufgussmeisterschaft (true story) – Melvin weiß, wie man Räume auf Temperatur bringt. Und zwar nicht nur metaphorisch: Einheizfaktor hoch, regelmäßige Lachduschen, sehr erfrischend all das bis zur porentiefen Nachwärme, so wie es halt nur Kleinkunst kann.