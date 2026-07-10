Lagerfeuerabend mit MINNIE MARKS & HUSSY HICKS

Australischer Rock’n’Roll im Sudhaus Waldbiergarten.

MINNIE MARKS:

Mit ihrer eigenwilligen Blues-Stimme und ihrem virtuosen Gitarrenspiel kreiert Minnie Marks eine musikalische Mischung, die sie selbst als „Dirty Sweet Rock’n’Roll“ bezeichnet und die ihr Vergleiche mit Janis Joplin oder John Butler einbrachte.

Auf der Bühne liefert sie eine rotzige und ausdrucksstarke Show ab, ohne dabei auf jegliches Tamtam zurückgreifen zu müssen. Sie schafft es, sich eine stetig wachsende Fangemeinde zu erspielen. Unter den Bewunderern der jungen Sängerin, Komponistin und Gitarristin finden sich so auch zahlreiche Musikerkollegen, die ihr den Spitznamen „Fantastic Minnie“ verpassten.

Sieht man die Show der 32-Jährigen, so vergisst man schnell, dass es sich um eine junge Frau handelt und nicht um einen „alten Hasen“. So authentisch und ehrlich schafft sie es, ihren Blues zu transportieren.

HUSSY HICKS:

Die von Kritikern hoch gelobte australische Band Hussy Hicks, geprägt durch Leesa Gentz’ „Powerhouse Soul“-Stimme und Julz Parkers Gitarrenspiel auf Weltklasseniveau, kann mittlerweile auf sechs Studioalben, multiple Preise der Musikindustrie und weltweit mehr als 1500 Konzerte zurückblicken.

Bereits seit 2006 befinden sich die Musikerinnen auf ihrer eigenen und einzigartigen Reise durch die globale Musikszene. Ein turbulentes Reisetagebuch durch Alternative Folk, Australian Roots Music, Country und Blues steht bei den Hussy Hicks auf dem Programm, die durch ihr unverblümtes Charisma genauso bezirzen wie durch ihren grandiosen Satzgesang. Ob in kleinen Clubs oder auf großen Festivals – diese beiden Frauen rocken jede Bühne.