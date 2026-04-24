Lagerfeuerabend mit ROBERTO SANTAMARIA

Der Tübinger aus Havanna – Mit der Sonne im Herzen. Mitreißend, begeisternd, ein Feuerwerk, das jeden ansteckt. Dafür ist Roberto Santamaria bekannt.

Er kommt aus Havanna und hat sich in kurzer Zeit in Deutschland einen Namen gemacht – als Percussionist, als Fusion-Musiker und vor allem als improvionsstarker Entertainer, dem die Herzen zufliegen. Mit seiner Musik und seinem Lachen versprüht er karibisches Lebensgefühl pur. Seit 2011 lebt er in Tübingen und liebt Stadt und Leute.

Salsa, Merengue, Bachata steht ebenso auf der Playlist wie Raggae, Samba und Cumbia – eine Reise durch die Tanzstile Kubas, der Karibik und Lateinamerikas. Tanzen bis die Sohlen glühen, ballamos hasta amanecer, lautet die Devise. Zum Repertoire gehören Hits von Santana und Bob Marley ebenso wie “Despacito”. Let‘s funk, come to the Raggae-Night, dance with romantic Boleros. Oder staune, wenn die Band eine afrokubanische Rumba spielt und den afrikanischen Wurzeln der Karibikinsel huldigt. Roberto Santamaria hat die Musik im Blut. Der Musiker, der aus der Familie des verstorbenen „Conga-King“ Mongo Santamaria stammt, ist ein Naturtalent der Unterhaltung und Improvisation.