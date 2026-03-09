Lagerfeuerabend mit SEPTEMBER LEAVES

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

Indie-Sounds im Sudhaus Waldbiergarten.

September Leaves machen eingängigen Indie-Sound in wechselnder Besetzung und Instrumentierung. Uta Möller und Gerd Böttler bilden dabei Kopf und Herz der Band und wechseln sich an Drums und E-Gitarre ab. Ihr Gesang schmiegt sich weich und unaufdringlich an die Songs und schafft eine warme, entspannte Atmosphäre, in der für einen Moment everything okay ist.

Inspiriert von Künstler*innen wie Feist, The Whitest Boy Alive und Sufjan Stevens finden September Leaves ihren eigenen Platz irgendwo zwischen zuversichtlichem Indie-Pop und melancholischem LoFi-Folk.

Info

Sudhaus
Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen
Festivals & Open Airs, Konzerte & Live-Musik
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