Lagerfeuerabend mit UUSIKUU

Zum achten Mal in Folge wurde Finnland 2025 zum glücklichsten Land der Welt gekürt.

Die in Tübingen gegründete Weltmusikband Uusikuu um die finnische Sängerin Laura Ryhänen vertont das finnische Glück und feiert ihr 20-jähriges Jubiläum im Sudhaus-Garten! Heiterkeit, hintersinniger Humor und skurrile Anekdoten gepaart mit Geige, Akkordeon, Gitarre und Kontrabass werden zum Gute-Laune-Garant. Uusikuus neueste Album "Piknik" war in den Top 20 der World Music Charts Europe und auch für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Longlist 02/25) nominiert. Bei zahlreichen Konzerten in Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Grossbritannien und Finnland kombinieren Uusikuu Nordic Noir und muntere Unterhaltungsmusik der 1930-60-Jahre - zwischen Vintagetouch und Eurovision Song Contest. Wir laden euch ein Juhannus (Mittsommer) mit Uusikuu zu feiern!