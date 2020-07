LagerFeuerAbend - Nik Salsflausen & Marius Loy

× Erweitern Nik Salsflausen & Marius Loy

Während der ganz große Poetry-Slam-Zirkus pausiert und das Aufeinandertreffen von Poetinnen und Poeten im Wettstreit unmöglich scheint, ist der Zeitpunkt gekommen, einmal genauer hinzusehen. Die Slammer Nik Salsflausen und Marius Loy zeigen zusammen abseits des Kampfes um Applaus-Dezibel oder Wertungspunkte alle Facetten ihres Repertoires. Beide standen jahrelang als Teil einer monatlichen Ensemble-Show auf der Bühne und haben für dieses "Zwischenspiel“ ein Best-of mitgebracht: Musik mit Gesang, Geige und Gitarre, feinmaschige Lyrik, nuancierte Prosa und die Dynamik zweier Kollegen, die über die Liebe zu Text und Performance eine Freundschaft geschmiedet haben.

Nik Salsflausen steht seit 2011 auf der Bühne, seitdem erreichte er zweimal das Finale der deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam und gewann die baden- württembergische Meisterschaft 2014. Seine Texte handeln vom Gewinnen im Moment der Niederlage, von Demut und grundlose Optimismus und ab und zu von Backsteinen. Er lebt und arbeitet in Esslingen, wo er Teil der monatlichen Lesebühne "Mängeleksemplare“ ist. Zudem tritt er als Moderator und Veranstalter in Erscheinung. Zudem ist er Teil des Präsentations-Trainer-Teams "Punktlandung Coaching“.

Marius Loy wird im November 1991 geboren in der intimen Anonymität eines süddeutschen Dorfes.Er schreibt lange Zeit nur zum Selbstzweck und seit 2013 auch für Bühnen. So ersetzt er sich in seinen Texten durch deren Machart das Theaterspiel, das er kaum mehr aktiv praktiziert und arbeitet sich dabei zwischen Tagespolitik und Quarterlifecrisis an seinem Alltag ab. Er moderiert Poetry Slams in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und leitete unter anderem bereits Seminare zu Poetry Slam für den Bund Deutscher Amateurtheater e.V., das Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Reutlingen, die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg und verschiedene andere Bildungsträger. 2018 wurde Marius Baden-Württembergischer Vizemeister im Poetry Slam.