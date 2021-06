Mirjam Thaler - "Sounds of colour" Malerei

Mirjam Thaler lebt und arbeitet als Künstlerin in der Tübinger Südstadt.

Ihre Malerei zeichnet sich durch hohe handwerkliche Qualität aus, ihre Farben und Materialien stellt sie mit traditionellen Techniken selbst her – "Spass an der Alchemie" nennt sie es selbst.

Mirjam Thalers Arbeiten faszinieren dabei besonders durch die Wirkung von Licht und Farbe. Verbindendes Element sind für sie Farbschichtungen und Überlagerungen, die so Bildräume und eine dreidimensionale Tiefe erzeugen – ein Spiel mit den Assoziationen und Wahrnehmungen der Betrachter.

Vita Mirjam Thaler

*21.06.1968 in Walsrode

1998 Studium der Kunstwissenschaft und der Philosophie an der Kunsthochschule Kassel und der Gesamthochschule Universität Kassel

1995-2000 Studium der Bildenden Kunst an der Kunsthochschule Kassel bei Dorothee von Windheim und Alison Knowles

1999 Gaststudium an der staatl. Akademie der Künste Stuttgart bei C. Güdemann

2000 Studienabschluss der Bildenden Kunst an der Kunsthochschule Kassel

1999 - 2003 Tätig als Restauratorin für Wandmalerei in Tübingen

Seit 2004 selbstständig als Malerin

Ausstellungen

2020 "here and there" Galerie im Gewölbe Reutlingen

2019 "Neue Arbeiten" Hofgut Rosenau Tübingen

2017 "Frisch Gestrichen" Max Planck Haus Tübingen

2004 "Tiefes Licht" Johanneskirche und Rappenhof Weinsberg

2003 Galerie Peripherie Tübingen

1999 Galerie Grossmann Kassel

Öffentliche Ankäufe:

Regierungspräsidium Tübingen

Ausstellungszeiten: 03.07. bis 30.07. / Do bis So 17h-20h