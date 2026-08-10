Lahme Ente, blindes Huhn

Interaktive Vorlesestunde für Kinder ab 6 Jahren:

Dies ist die Geschichte von einer lahmen Ente und einem blinden Huhn, die sich zusammen auf die Reise nach einem Ort machen, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen soll. Als sie nach einer Reihe aufregender und erstaunlicher Abenteuer endlich am Ziel angekommen sind – aber man soll nicht gleich das Ende verraten.

© Ulrich Hub/Jörg Mühle, Carlsen Verlag GmbH 2025