Lahme Ente, blindes Huhn

Lahme Ente trifft blindes Huhn. In einem Hinterhof begegnen sich zwei Figuren, die eine düster, die andere ein Sonnenschein, und beide begeben sich gemeinsam auf die Reise.

Auf der Suche nach dem Ort, an dem ihr größter Wunsch sich erfüllen soll, durchqueren sie den dunkelsten Wald, überwinden eine abgrundtiefe Schlucht und erklimmen den höchsten Berg. Und entdecken am Ziel ihres Abenteuers ein Geheimnis.

Für seine zwei tierischen Antihelden hat Autor Ulrich Hub eine bezaubernde Freundschaftsgeschichte und gleichzeitig ein lebendiges Plädoyer für die Kraft der Fantasie geschrieben.

ULRICH HUB (*1963) studierte Schauspiel und arbeitete mehrere Jahre an verschiedenen Theatern, bevor er sich dem Regiefach und dem Schreiben von Theaterstücken und Kinderbüchern zuwandte. In Aalen war 2015 sein Theaterstück „An der Arche um acht“ zu sehen. Der vielfach ausgezeichnete Autor lebt in Berlin.