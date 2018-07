Laible und Frisch - Do goht dr Doig

Traditionsbäcker Walter Laible (Winfried Wagner) kehrt verfrüht von einem Kuraufenthalt in seinen Heimatort Schafferdingen zurück. Seine Frau Marga (Ulrike Barthruff) und sein Sohn Florian (Matthias Dietrich) teilen dem Vatermit, dass sie aufgrund drückender Schulden Bäckerei und Heim verkaufen mussten – und zwar ausgerechnet an Walters größten Konkurrenten, den Industriebäcker Manfred Frisch (Simon Licht). Manfred scheint als endgültiger Sieger aus dem lang andauernden Bäckerstreit hervorzu gehen.

Doch auf den Höhenflug folgt jäh der unvermeidliche Absturz. In seiner dunkelsten Stunde erhält Manfred jedoch eine interessante Information, die ihn wieder zurück ins Spiel bringen könnte. Er ersinnt einen gewieften Plan, um das Familienunternehmen wieder zurück zu gewinnen …

(Deutschland 2017 - 92 Minuten / FSK ab 0 Jahren)

Regie: Michael Rösel

Darsteller: Simon Licht, Winfried Wagner, Ulrike Barthruff u. a.

Kino unterm Sternenhimmel wird auch 2018 in Mössingen geboten: Von Donnerstag, 09. August bis Samstag, 11. August 2018 lädt die Stadt Mössingen zum Open-Air-Kino ins Mössinger Freibad ein. Dieses ganz besondere Kino-Erlebnis unter freiem Himmel ist jedes Jahr sehr beliebt – sei es als tolles Urlaubserlebnis oder als kleine Auszeit vom Alltag. Das großzügige Freibadgelände und leises Wellenplätschern im Hintergrund bieten eine besonders reizvolle Kulisse für einen außergewöhnlichen Filmabend. Vor Filmbeginn und in einer kurzen Pause sorgen Mössinger Vereine in bewährter Weise für eine kleine Bewirtung mit Getränken und Knabbereien und runden das Kinoerlebnis damit bestens ab.

An den Kino-Tagen öffnet das Mössinger Freibad nach dem Badebetrieb wieder jeweils um 20.45 Uhr seine Pforten für die Kinobesucher; Beginn des Films ist bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr.

Karten:

Für alle drei Filme sind ab Montag, 02.07.2018 Karten im Vorverkauf erhältlich. Es stehen für jeden Film maximal 500 Karten bzw. Plätze zur Verfügung. Einen Verkauf an der Abendkasse im Freibad Mössingen gibt es nur nach Verfügbarkeit. Vorverkaufsstellen: Freibad Mössingen, Stadtbücherei Mössingen und VR Bank eG (Filialen in Mössingen und Gomaringen).

Das Open-Air-Kino im Freibad wird grundsätzlich bei jeder Witterung, ausgenommen Sturm oder Unwetter, durchgeführt!