„Die längste Zugabe der Welt“ – LAITH AL-DEEN kündigt den zweiten Teil der erfolgreichen „Dein Begleiter“ Tour für 2025 an: Eine neue Chance für alle Fans, mit Freunden und Familie dabei zu sein!

Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Teils seiner „Dein Begleiter“ Tour 2024 setzt LAITH AL-DEEN seine musikalische Reise fort und kündigt nun Teil 2 an: Unter dem Motto „Die längste Zugabe der Welt“ bringt der Deutsch-Pop-Star im Januar und Februar 2025 erneut die Bühnen Deutschlands zum Beben – mit neuen Songs, aufregend-frischen Show- Elementen und einer unvergesslichen und warmherzigen Atmosphäre, die jedes Mal aufs Neue seine Community begeistert.

Schon während der ersten Tour zum Release von „Dein Begleiter“ im April und Mai 2024 feierten Tausende Fans LAITH AL-DEEN und seine Band bereits in ausverkauften Hallen und sangen mit ihm die Lieder des neuesten Albums sowie alle Hits und Klassiker aus LAITHs dekadenumspannender Karriere. Jedes der Konzerte war von Anfang bis Ende von Energie und Leidenschaft geprägt: das Publikum war buchstäblich on fire, LAITH AL-DEEN präsentierte sich in Bestform, genau wie seine Band, die mit ihrem Sound und ihrer Spielfreude jeden im Saal beeindruckte.

Für alle, die im Vorverkauf zu „Dein Begleiter I“ leer ausgingen, und auch für jene, die diese magischen Momente noch einmal erleben möchten, bietet nun der zweite Teil der Tour eine besondere Gelegenheit: „Lasst uns Familie sein – teilt diesen unvergesslichen Abend mit euren Liebsten und bringt sie mit! Es ist die perfekte Gelegenheit, Familie und Freunde mit uns auf eine musikalische Reise zu nehmen“, erklärt der Sänger.

LAITH AL-DEEN, der mit Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ und „Keine wie Du“ seit mehr als zwei Jahrzehnten den Deutsch-Pop prägt, wird auf dieser Tour nicht nur seine Klassiker und Chart-Hits präsentieren, sondern auch seine brandneuen Stücke: Sein elftes Studioalbum „Dein Begleiter“ aus dem vergangenen April erntete nicht nur hervorragende Kritiken, sondern stürmte aus dem Stand die Verkaufscharts und bestätigte LAITH AL-DEEN einmal mehr als eine feste Größe der deutschen Musikszene.