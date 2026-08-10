Laut dem Schlagzeuger Mike Calabrese klingen LAKE STREET DIVE wie der Versuch, The Beatles und Motown auf eine gemeinsame Party zu bringen. Tatsächlich hat die Band aus den USA die Möglichkeiten der Popmusik mit ihren Einflüssen aus Soul, Folk, Jazz und Pop mehrfach ausgeweitet und ist längst für ihren alle-Genre-umfassenden Ansatz bekannt. Diese musikalische Idee ließ die fünfköpfige Band, die durch das Band der Freundschaft fest verbunden ist, nicht nur auf ihren bisher veröffentlichten sieben Alben entwickeln. Auch auf den Bühnen sind LAKE STREET DIVE längst zu einer wertgeschätzten Liveband geworden, die seit Tag 1 eine starke Bindung zu ihrem Publikum aufbaut und bereits weltweit tourte. Mit ihrem siebten Album „Good Together“ feierte die Band 2025 eine Grammy-Nominierung und baute ihren Facettenreichtum abermals aus. Im Herbst 2026 kommen LAKE STREET DIVE zurück nach Deutschland und werden ihre bisher größten Shows in Hamburg, Köln, Berlin, München und Stuttgart spielen.