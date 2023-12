Lakvar | Konzert

Lakvars Klang vereint die musikalischen und kulturellen Hintergründe der Band-Mitglieder: Traditioneller Folk aus dem Osten Europas und dem Kaukasus sowie Jazz, Pop, progressiven Rock, elektronische Musik und experimentelle Elemente. Nicht in puristischen Folk-Konventionen verhaftet, gehen die Musiker musikalische Risiken ein, um die Genres und Grenzen der unterschiedlichen Musiktraditionen zu durchbrechen und neue Wege zwischen ihnen zu eröffnen.

Line up

Hajnalka Péter - Gesang

Zura Dzagnidze - Gitarre

Péter Papesch - Bass

Tayfun Ates - Percussion

Florian Vogel - Violine

Santino Scavelli - Schlagzeug

Aleksejs Maslakovs - Akkordeon

Die Band Lakvar präsentiert nach ihrem erfolgreichen Debütalbum "Sabotage & Tradition" ihr zweites langersehntes neues Album "Fiktion und Folklore". Das Debütalbum Sabotage & Tradition erhielt eine Nominierung für den Preis der deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie "Weltmusik". Es erreichte den fünften Platz in den Balkan World Music Charts und wurde zudem unter die Top 200 Alben des WMC 2020 gewählt.

Lakvar wurde 2017 von der ungarisch-bulgarischen Sängerin, Percussionistin, Aktivistin und Gründerin von Women* of Music & Women of Music Hungary Hajnalka Péter und dem georgischen Gitarristen und Pandurispieler Zura Dzagnidze gegründet. Die Band lässt sich nicht in vorgegebene „transkulturelle“ Schubladen zwängen. Sie erschafft ihre eigene musikalische Identität jenseits konventioneller Grenzen. Ihr kühner, genreüberschreitender Sound und ihre absolute Selbstbestimmtheit zeugen von ihrer Entschlossenheit, ihre Vision zu verwirklichen, dass es in der Musik keine Grenzen gibt, sondern nur die Freiheit, das Unmögliche zu erreichen.