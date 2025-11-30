Das A-cappella-Quartett LaLeLu gastierte mit seinem besonderen musikalischen Blick auf den Advent bei der Kulturkommode.

Eine vorgezogene Bescherung

Ja, ist denn schon wieder …? Das mag sich manch einer gequält denken, der das alljährlich urplötzlich Anfang Dezember einsetzende Glöckchen-Gedudel aus Radio- und Weihnachtsmarktboxen nur schwer ertragen kann: Und tatsächlich wurde pünktlich zum ersten Advent auch in Osterburken endgültig die Vorweihnachtszeit musikalisch eingeläutet. Die Kulturkommode Osterburken hatte sich dafür allerdings das A-cappella-Quartett LaLeLu in die Baulandhalle eingeladen und diese Vier sorgten mit ihrer Mischung aus brillanten Stimmen, tollen Arrangements und viel Witz dafür, dass der Advent nicht wie gewohnt und schon gar nicht besinnlich begann.