Lamathea Sushi Girls

KKT-Ensemble, StuttgartPreisträger Landesamateurtheaterpreis „LAMATHEA“.

2019Regie: Rob Doornbos Sie haben zusammen Jura studiert, sind durch dick und dünn gegangen. Heute treffen sich die drei Freundinnen in „ihrer kleinen Sushi-Bar“, um in den Dreißigsten von Anne hinein zu feiern. Doch sie bleiben nicht lange unter sich. Stefan, der von seinem Blind Date versetzt wurde, tritt auf den Plan und auch Michael, der Noch-Beziehungspartner von Anne, lässt sich das Treffen nicht entgehen. So nimmt der Abend eine unerwartete Wendung… In der Komödie „Sushi Girls“ wird hinter die Kulissen einer Dreierfreundschaft geblickt, die ihre ganz eigene Dynamik entwickelt. Freuen Sie sich auf actionreiches, raffiniertes, brüllend komisches Theater voller Spielfreude! Das KKT-Ensemble wurde 2009 im Kulturkabinett e.V. als intergeneratives und interkulturelles Ensemble gegründet und ist eine Gruppe von spielfreudigen Amateur_innen, die sowohl für erfahrene Spielende als auch für Theaterneulinge eine Plattform bietet. Der Fokus der Gruppe im Alter von 25 bis 65 Jahren lag zunächst in der Entwicklung eigener Stücke zu gesellschaftlichen Themen. Seit 2017 machen sie sich auch bestehende Stoffe zu eigen, bunt und experimentierfreudig. -- Besuchen Sie ab 13.00 Uhr die offizielle BEGRÜSSUNG ZUM FESTIVAL MIT SEKTEMPFANG UND ERÖFFNUNG DER FOTOAUSSTELLUNG „SIEH’S MAL SO“: Foyer der Hermann-Schwab-Halle.