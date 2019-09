Jungblutdramatiker, DenkendorfPreisträger Landesamateurtheaterpreis „LAMATHEA“.

2019Regie: Julia Miller-Lissner

Was Liebe ist, wissen die meisten von uns nicht mit Worten zu beschreiben. Wieviel Sucht in der Liebe zu einem Menschen steckt, wollen die meisten sich selbst nicht eingestehen. Und wieviel Liebe in einer vermeintlich selbstgemachten Sucht wie Alkohol-, Drogen- oder Schokoladensucht steckt, ist eine verdammt gute Frage. Manchmal tut die Liebe verdammt weh, weil sie an einem falschen Ort landet. Oder weil sie sich verändert oder zerbricht. Es ist immer wieder erstaunlich, wieviel Macht sie über uns Menschen hat, und wie sehr wir sie brauchen. Es ist letztendlich die Frage nach dem Mut, zu suchen, was dich wirklich glücklich macht und den vielen Stationen auf dem Weg dorthin. Das neue Musik-Theaterstück „Wo die Liebe hinfällt“ erzählt von den schönsten und schmerzhaftesten Momenten einer Suche nach Liebe. Wird es ein trauriger Abend? Im Gegenteil. Es ist verdammt witzig, die menschlichen Beziehungen in kleinste Teilchen zu zerlegen und die grotesken Momente darin zu beleuchten… Die Jungblutdramatiker wurden vor elf Jahren gegründet. Damals noch Kinder, ist die Gruppe inzwischen erwachsen geworden. Alle Stücke werden selbst entwickelt mit dem Anspruch, unterschiedliche Theaterformen auszuprobieren. Mit diesem Stück hat sich die Gruppe dem Musical zugewandt. Text und Musik sind selbst geschrieben, entwickelt und mit einer Choreografin einstudiert. Dafür nahm die Gruppe sogar extra Gesangsunterricht! Besuchen Sie im Anschluss die OFFENE TALENTBÜHNE in der Alten Kelter (Paulinenstraße 33, 71364 Winnenden), (Wer auftreten möchte, meldet sich bitte an unter raphael.wohlfahrt@amateurtheater-bw.de.)