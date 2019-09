Odysee des Lebens

Junges Theater der Studiobühne Bad MergentheimPreisträger Landesamateurtheaterpreis „LAMATHEA“.

2019 Regie: Florian Brand Ein semidokumentarisches Stationen-Theater, in dem die Geschichte der „Odyssee“ mit den Erlebnissen und Geschichten über Flucht- und Migrationserfahrungen der vierzehn Darsteller_innen verwoben werden. Leitmotiv ist dabei Odysseus‘ Heimreise nach Ithaka. Das Publikum wird auf eine Odyssee geschickt, mit dem Ziel nach Ithaka, also Europa, zu kommen. Sie werden registriert, bekommen einen Pass, dürfen einwandern oder werden abgewiesen, werden voneinander getrennt, nehmen verschiedene Routen, erleben verschiedene Szenen, bis sie am Ende vereint und doch getrennt sind. Das Jugendtheater der Studiobühne Bad Mergentheim setzt sich aus vierzehn Darsteller_innen im Alter zwischen 15 und 67 Jahren zusammen. Die Gruppe umfasst Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund sowie versierte Amateurschauspieler_innen. Insgesamt sind sechs unterschiedliche Nationalitäten im Ensemble vertreten. Über Kultur- Sprach- und Altersgrenzen hinweg formte sich im Probenprozess aus einer anfänglich heterogenen eine homogene Spielgruppe, die bereits mehrfach prämiert wurde, z.B. den Deutschen Amateurtheaterpreis „amarena“ in der Kategorie „Offene Theaterformen“ oder den Jurypreis der Theatertage am See Friedrichshafen. Besuchen Sie davor das Gesprächsformat BLICK HINTER DIE KULISSEN: WIE ENTSTEHT EIN PREISTRÄGERSTÜCK? ab 9.30 Uhr in der Alten Kelter (Paulinenstraße 33, 71364 Winnenden)