Theatergruppe EmerkingenPreisträger Landesamateurtheaterpreis „LAMATHEA“.

2019Regie: Roland Röller Der Bühnenautor Manfred Eichhorn hat „Der Tod im Birnbaum“- ursprünglich ein französisches Märchen - ins Schwäbische übertragen: Gottlieb rettet ein junges Mädchen, das sich als Fee entpuppt und ihm drei Wünsche schenkt. Sein erster Wunsch gilt der Abwendung alltäglicher Not, sein zweiter seinem Birnbaum. Im kühlen Bach hat er sich so sehr erkältet, dass der Tod zu ihm kommt, so wünscht er sich als Drittes, dem Tod zu entkommen, indem er ihn auf den Birnbaum lockt. Das Leben nimmt seinen Lauf, doch es wird nicht mehr gestorben. Im Jenseits bleibt das natürlich nicht verborgen und es werden Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, warum. Ist der Tod Feind oder Retter in der Not? Die Theatergruppe Emerkingen im südlichen Alb-Donau-Kreis, wurde 1989 gegründet und feierte kürzlich ihr 30-jähriges Bestehen. Die Gruppe spielt bewusst Stücke im schwäbischen Dialekt und achtet bei der Auswahl der Stücke darauf, dass sowohl Inhalt als auch Sprache ohne unnötige Derbheiten und Klischees auskommen. Alle Bereiche der Theaterarbeit- Spiel, Regie, Maske, Kostüme, Technik und Bühnenbild - sowie alle Bereiche der Verwaltung und Organisation werden von ehrenamtlichen Mitgliedern bestritten.