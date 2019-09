James Blond - Ein Agent ist nicht genug!

Moderierte Präsentation mit Spielleitung und EnsemblePreisträger Landesamateurtheaterpreis „LAMATHEA“.

2019Regie: Arnd Heuwinkel und Antonia Tittel Freilichttheater ist die risikoreichste Theaterform, nicht nur wegen den Unwägbarkeiten von Wind- und Wetter, auch weil an ungewöhnlichen Orten gespielt wird. Leider sind diese für Gastspiele i.d.R. nicht rekreierbar, sodass die Preisträgerproduktion in dieser Kategorie nicht „live“ spielen kann. In einer moderierten Präsentation der preisgekrönten Inszenierung zeigt uns das Team stattdessen Ausschnitte aus „James Blond“ und berichtet von den außergewöhnlichen Bedingungen, die zu der außergewöhnlichen Inszenierung führten. Die Geschichte basiert auf verschiedenen James-Bond Filmen, rund um den Helden des britischen MI 6 und seine Gegenspieler_innen. James Bond - oder besser gesagt: James Blond - bekommt den Auftrag, das Kartell des Bösen zu zerschlagen. Mit Hilfe einer Handvoll erfolgloser Geheimagenten versucht er, Herr der Geschehnisse zu werden. Dabei stellt er fest: Er ist allein machtlos, nur die Gemeinschaft kann das Böse bezwingen. Wir müssen gemeinsam und demokratisch handeln, wenn die Welt in Flammen steht. Das Theater in den Bergen e.V. wurde 2011 gegründet mit dem Schwerpunkt Soziokulturelles Landschaftstheater in der Region des Südschwarzwaldes. Insgesamt wurden seither unter der Leitung von Arnd Heuwinkel und Antonia Tittel fünf große Landschaftstheaterproduktionen mit jeweils 50-60 Mitwirkenden aller Altersgruppen sowie drei Bühnenstücke realisiert.