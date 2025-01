LAMBERT • “Actually Good” Tour 2025

Ein Konzert das unter die Haut geht & Soundtrack zu einem Film, den es nie gab

Der Ausnahme-Musiker LAMBERT kommt am 21. Februar 2025 mit seinem neuen Album „ACTUALLY GOOD“ ins Kulturhaus Schwanen. Erlebt Neo-Klassik vom Feinsten und lasst euch von LAMBERTs Geschichte mitreißen: Chaos am Filmset, ein cholerischer Regisseur & jede Menge "gesalzene Karamell-M&Ms"!

Von der Elbphilharmonie ins Kulturhaus Schwanen

Nach Headliner-Shows in der Elbphilharmonie und dem Berliner Funkhaus präsentiert der maskierte Maestro nun in Waiblingen seine einzigartige Klangwelt.

Mehr als nur Musik: Ein Abend voller Überraschungen

Der Berliner Neo-Klassik Pianist ist bekannt für seine ruhigen, kontemplativen Kompositionen, die er stets hinter einer Maske verbirgt. Doch hinter dieser mysteriösen Fassade verbirgt sich ein Künstler, der sich immer wieder neu erfindet. "

Was euch erwartet?

Musik, die unter die Haut geht, und eine Geschichte, die so abgefahren ist, dass sie direkt aus einem Film stammen könnte! Angefangen hat alles mit LAMBERTs Tochter. Die fand nämlich Papas Musik plötzlich "immer gleich" und prophezeite ihm das Karriere-Aus. Tja, und was macht man als Neo-Klassik-Musiker mit Midlife-Crisis? Man schreibt einen Soundtrack für einen britischen True-Crime-Film! Dachte sich zumindest LAMBERT. Doch der Dreh entwickelte sich zum Desaster: Zoff mit dem Regisseur, eine gebrochene Rippe und jede Menge "Wahrheit" (was auch immer das sein soll...). Am Ende wurde der Film nie fertiggestellt, LAMBERT ging leer aus und flüchtete mit einer unvollendeten Filmmusik zurück nach Berlin.

Aber keine Sorge, aus diesem Chaos entstand ACTUALLY GOOD – ein Album, das mit seinen atmosphärischen Klängen und melancholischen Melodien.

Mehr Informationen: www.listentolambert.com

Reinhören: youtu.be/9QkBdj8A480