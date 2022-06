Raketen Erna (Kinderkonzert)

Auch in diesem Jahr verwandeln wir das oberste Deck des Züblin Parkhauses im Herzen Stuttgarts mit dem BUNTER BETON FESTIVAL 2022 in eine bunte Bühne voll wunderbarer Musik:

Von deutsch- und englischsprachiger Popmusik über Neoklassik, Hip Hop, Dada Pop, Kinderkonzert und elektronische Klänge, bis hin zu einem Singer-Songwriter*innen-Abend werden wir über vier Tage den Beton in Stuttgarts innerstädtischem Herzen zum Strahlen bringen.

Wenn Rio Reiser eine Kinderplatte gemacht hätte, dann hätte sie bestimmt nicht viel anders geklungen als die Musik von RAKETEN ERNA. Die Berliner Dreiercombo macht Musik für Erdbeerprinzessinnen, kleine Monsieurs und Superhelden*innen und ist nach ihrem erfolgreichen Debüt-Album „Bouletten Beats“ und dem tollen „Mir doch egal, ich lass das jetzt so“, das auf der Longlist für den Preis der deutschen Schallplattenkritik 2020 in der Kategorie Kinder-und Jugendaufnahmen landete, mit neuem Longplayer zurück. „Der Erna ihr dritter Streich“

Einmal mehr bringt das Kinderrock-Trio aus Berlin-Kreuzberg Farbe und alle möglichen Genres in die Kinderzimmer und in die Autoradios der Eltern. Mal beatle-esk mit „Briefträgerin Mandy“ und „Trend-Man“, mal mit Ska-Anleihen bei „Straßenschilder“ und der „Ballade vom Wolf“; einer süßen Geschichte über einen Wolf, der mit Minirock und Stöckelschuhen durch den Wald stolziert; oder gar mit derbem Wüstenrock („Ich flieg’ durch die Straßen“) – selbst jazzig-poppig wird es diesmal beim Hunde-Lied „Bello, der beste Freund der Welt“. Mit gewohnt gekonntem mehrstimmigen Gesang legt RAKETEN ERNA einen Genre-Spagat hin, der Kinder UND Erwachsene begeistert.

Eines ist sicher: So wie das Kinderlieder Magazin schon über „Bouletten Beats“ sagte, „Wer seine Kinder zu aufrechten, denkenden Menschen erzieht und auf der Suche nach toller Musik dafür ist, der ist auf der CD richtig gut aufgehoben (...)“, so kann dieses Zitat mit Ehrenwort eins zu eins auf „Der Erna ihr dritter Streich“ übertragen werden. Erna meint es gut und Erna liebt euch – alle – so wie ihr seid.