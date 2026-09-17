Lambert OPEN Vol. 16

Three in One

Die legendäre Lumberjack Bigband unter der Leitung von Alexander Eissele präsentiert das Ensemble von Universe und NEO aus der ON STAGE Gesangs- und Musicalschule von Jessica Eckhoff. Die hochtalentierten Sänger mit starken Stimmen und einer bemerkenswerten Bühnenpräsenz bestehen aus Olivia Abt, Svenia Stieler, Ylvi Heil und Elias Biechele.

Aus der gleichen ON STAGE Kaderschmiede kommt auch das 15-jährige Ausnahmetalent NEO, der Voice-Kids-Sieger 2025.