LAN-Party für Eltern

Was macht mein Kind eigentlich stundenlang am Computer, wenn es dort mit anderen über das Internet spielt? Was macht den Reiz solcher Spiele aus und was geht da vor sich? Eltern, die Antworten auf diese Fragen suchen, erhalten bei einer Veranstaltung namens Eltern-LAN Einblicke in jugendliche Medienwelten und können sich mit Experten austauschen. Alle interessierten Eltern sind herzlich dazu eingeladen.

An diesem Abend können Eltern selber am Computer spielen, um sich über die Inhalte und Wirkungen virtueller Spielwelten zu informieren. Medienpädagoginnen und -pädagogen stehen für einen Austausch zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Platzzahl ist begrenzt. Anmelden kann man sich ab sofort bei der Familienbildungsstätte unter folgenden Link:

www.fbs-tuebingen.de/programm/kurs.php?nummer=4110