„In dem Battle-Rap und den Punchlines von meinen ersten Songs und Releases gab es keine besondere Message. Warum auch?“, sagt Lance Butters. „Aber das ist jetzt eben schon ein paar Jahre her.

Ich habe keinen Bock mich in Interviews zu setzen und in der ersten Frage direkt darauf angesprochen zu werden, wie ich Deutschrap aktuell so finde. Das ist doch komplett egal. Ich bin mehr als das. Ich bin ein Mensch mit einer Haltung und einer Meinung.“„LONER“, die neue EP von Lance Butters, ist das passende Release zu genau dieser Aussage „Ich wollte mit den Songs nicht mehr Erfahrungen verarbeiten, sondern Ansichten teilen.“ Tatsächlich leben die fünf Songs von genau dieser Mischung.

Die Summe der fünf Tracks auf „LONER“ bildet die Differenz - zwischen Lance Butters und den anderen. Diesen verschiedenen Welten. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuhören. „Wenn ‚BLAOW‘ die Wohnung und ‚ANGST‘ der Keller waren“, sagt Lance Butters, „dann ist ‚LONER‘ eine EP über den Charakter, der in diesen Räumen wohnt.“ Und dem sollte man zuhören. Denn es lohnt sich.

2022 kommt Lance Butters mit seiner neuen EP „LONER“ auf Tour! Tickets gibt’s bei Krasser Stoff und allen bekannten VVK-Stellen.