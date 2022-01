WortTaucher - "Sie müssen jetzt gehen, Frau Mühsam"

Berlin 1934. Im Café Adler am Wittenbergplatz treffen Kreszentia Mühsam, die Frau des Dichters Erich Mühsam und eine junge Kellnerin, die Mühsam Geliebte war aufeinander. Es ist der Tag, an dem Erich Mühsam beerdigt wird, nachdem er wenige Tage zuvor im KZ Oranienburg ermordet wurde. Frau Mühsam will Deutschland verlassen. Die junge Kellnerin hat sich mit den Verhältnissen abgefunden. Zwei unterschiedliche Lebens-und Denkweisen prallen aufeinander, und natürlich schwingt immer der Geist Erich Mühsam´s mit.