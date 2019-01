Landeskinderturnfest 2019

Vom 19. bis zum 21. Juli lockt das Landeskinderturnfest des Schwäbischen Turnerbunds rund 4000 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche nach Heilbronn. Sowohl in der Innenstadt als auch auf dem Gelände der Bundesgartenschau nehmen die jungen Sportlerinnen und Sportler an Wettbewerben teil, zeigen bei Showauftritten ihr Können und feiern gemeinsam mit dem Publikum. Bereits jetzt gibt der digitale Veranstaltungskatalog einen Einblick in die sportlichen Highlights. Ob der Turni-Aktionstag für Grundschüler, eine Chaos-Rallye, der „besondere Wettbewerb“, die große Turni-Gala oder eine Open-Air-Party in der City – das dreitägige Landeskinderturnfest ist gefüllt mit bunten Veranstaltungen und Mitmachaktionen. Einen Überblick über die vielen Programmpunkte gibt der digitale Veranstaltungskatalog unter: www.landeskinderturnfest.org/ausschreibung.

Die Broschüre steht online zum Durchblättern oder als PDF-Datei zum Download bereit. Auch in gedruckter Version ist der Katalog über ein Bestellformular erhältlich. Nach dem erfolgreichen Landesturnfest 2012 bringt der Schwäbische Turnerbund gemeinsam mit dem Turngau Heilbronn, den Heilbronner Sportvereinen, der Stadt und der BUGA GmbH vom 19. bis zum 21. Juli nun auch das Landeskinderturnfest nach Heilbronn.