Landeier - Bauern suchen Frauen

Große Liebe gesucht! Nackte Haut nicht ausgeschlossen!

Jan, Jens und Richard sind Bauern. Durch und durch. Sie leben fernab der Großstadt. Ab und an kommt die Postbotin vorbei. Die einzige Frau, die sie überhaupt zu kennen scheinen. Ihr Leben ist so trist wie es klingt. Und einsam! Wie viel schöner wäre das Leben, wenn man(n) nicht alleine ist. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Angeblich hat schließlich jeder Topf seinen Deckel! Kontaktanzeigen waren einmal, heute ist das Internet die Lösung aller Probleme! Einfach ein Profil anlegen und… Moment, wie präsentiert Mann sich am besten? Beim Traktorfahren? Inmitten der Schweine? Oder gleich wie Gott ihn schuf?

Zwischen Eleganz und Kuhmist, zwischen Poesie und Striptease ist hier alles möglich! Es geht um alles, da muss auch alles gezeigt werden! Alle drei sehnen ihr Happy-End herbei, doch das fällt vielleicht anders aus als man(n) es sich vorstellt…