Kindertheater IV

Nach dem gleichnamigen Buch von Maritgen Matter. Deutscher Jugendliteraturpreis 2004. In bitterkalter Winternacht stapft Wolf hungrig durch den Schnee.

Unverhofft trifft er in einem Stall auf ein Schaf der ganz naiven Sorte und kann es zu einer Schlittenfahrt überreden.

Was er will, ist klar: er will es fressen. Doch weil das Schaf so bezaubernd vertrauensselig ist, wird aus dem Vorhaben eine wundervolle Reise und die Geschichte eine Fabel über Freundschaft und ihre Grenzen. Die Puppenspielerin Veronika Degler tourt seit 1993 als Ein-Frau-Theater durch Deutschland. Sie inszeniert ihre bezaubernden Stücke für Kinder und Erwachsene in einer Mischung aus Schauspiel und Figurentheater.

Karten u. Informationen erhalten Sie über den I-Punkt Winnenden.