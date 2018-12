Schlossmatinee IV

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Das Trio, in der so charmanten wie außergewöhnlichen Besetzung Gesang, Flöte und Klavier, verzaubert mit Liebesliedern aus vier Epochen und präsentiert das umfassend zeitlose Thema in stilistisch reizvoller und farbenreicher Vielfalt.

Graziöse Lieder des Engländers Henry Purcell, Irische Folksongs, fantasievoll von Benjamin Britten vertont, impressionistische Kompositionen von Meistern wie Ravel und Debussy (Clair de Lune) sind zu hören. Des weiteren Händel, Albert Roussel, Jules Mouquet, Camille Saint Saens u.a. Schlichte Liedkompositionen oder sprühend funkelnde Flötenmusik wechseln sich ab, Stimme und Flöte stehen sich in ihren unterschiedlichen Klangfarben gegenüber oder gehen in direkten Dialog. In jedem Fall verspricht das Zusammenspiel der drei namhaften

MusikerInnen aus Stuttgart und Ludwigsburg ein facettenreiches und zauberhaftes Konzert.

Karten u. Informationen erhalten Sie über den I-Punkt Winnenden.