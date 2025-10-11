Mitreißend, kreativ und voller Energie - das ist das Markenzeichen der jungen Musikerinnen und Musiker des Landes-Jugendjazzorchester Bayern (LJJB).

Von Swing über Latin und Jazz-Rock bis hin zu Funk und Hip-Hop – die jungen Talente präsentieren ein vielseitiges Programm mit eigenen Arrangements und Kompositionen.

Dabei steht nicht bloß das Nachspielen, sondern das persönliche Erleben der Musik im Zentrum. Das LJJB ist eine echte Talentschmiede und zeigt, wie aus pädagogischer Vision musikalische Exzellenz wächst. Besonders wichtig ist die frühe Heranführung an den Jazz – denn nur wer früh inspiriert wird, kann seine Kreativität voll entfalten. Gefördert vom Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen steht das orchestereigene pädagogische Konzept mit dem LJJB Motto: „Sich gegenseitig stärken“ immer im Vordergrund. Beim LJJB begegnen sich rund 300 bayerische Musikerinnen und Musiker zwischen 16 und 25 Jahren in verschiedenen Formationen.

Leitung: Julian Ritter

Eintritt: Pay what you want