Landes-Musik-Festival 2026

Die gesamte Klangvielfalt Baden-Württembergs beim Landes-Musik-Festival am 20. Juni 2026 in Sinsheim.

Das Landes-Musik-Festival fand erstmals 1998 statt und hat sich seither zum größten Festival für Amateurmusik in Baden-Württemberg entwickelt. Organisiert vom Landesmusikverband Baden-Württemberg vereint es jährlich zahlreiche Chöre, Musikvereine, Orchester und weitere musikalische Ensembles. Sie inspirieren sich gegenseitig und begeistern das Publikum mit der ganzen Vielfalt der baden-württembergischen Musiklandschaft.

In diesem Jahr sorgen rund 130 Ensembles mit über 3.700 Musikerinnen und Musikern auf 10 Bühnen in der Innenstadt von Sinsheim für ein unvergessliches Musikerlebnis. Von A wie Akkordeon bis Z wie Zither ist eine große Bandbreite an Ensembles und Musikstilen vertreten. Zahlreiche Auftritte und Mitmachkonzerte laden zum Zuhören, Entdecken und Mitmachen ein.

Highlights aus dem Blasmusikverband Baden-Württemberg sind das Landesblasorchester Baden-Württemberg sowie das Verbandsjugendorchester Rhein-Neckar. Ein Rahmenprogramm zum Thema „Musik und Gesundheit“ ergänzt das Festival mit einem Symposium, Workshops und partizipativen Formaten wie einem Demenzsimulator und Hörmobil. Auch Kinder und Jugendliche kommen auf ihre Kosten: Die Landesmusikjugend Baden-Württemberg bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderkonzerten und spannenden Aktionen.