Landes-Musik-Festival Baden-Württemberg Musik-Festival

Die Stadt Göppingen holt das größte Festival der Amateurmusik im Land zum ersten Mal in die Hohenstaufenstadt.

Bis zu 3.000 Mitwirkende aus Musikvereinen und Chören werden zum Festival erwartet, die auf mehreren Open-Air-Bühnen und -Spielflächen die ganze Vielfalt der Amateurmusik präsentieren. Die Ensembles kommen aus ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus.

Begleitend dazu wird es eine lange Einkaufsnacht geben, die auch Gastronomie und Einzelhandel in das Festival einbezieht und so für buntes Treiben in der Göppinger Innenstadt sorgt.

Nach dem Kinderkonzert auf dem Marktplatz findet anschließend eine Instrumenteninformation (Instrumentenausstellung) im Atrium des Rathauses statt.