Landesausstellung Kunsthandwerk 2022: Vorführung und Gespräch „Wandelbare Objekte und Ausflüge in andere Welten“

"Zeitloser Schmuck. Zwischen Kunst und Poesie", so charakterisierte DIE WELT (10.12.2014) einmal treffend die Arbeiten von Annette Lechler.

Immer wieder gelingt es der Karlsruher Schmuckdesignerin und Bildhauerin mit ihren Arbeiten, Staunen und Faszination zu erzeugen. Unter der Titel "Wandelbare Objekte und Ausflüge in andere Welten“ spricht die Künstlerin am Samstag, 5. November, um 14:30 Uhr im Rahmen der Landesausstellung Kunsthandwerk 2022 über ihre Arbeiten, die bereits vielfach ausgezeichnet wurden: unter anderem mit dem Staatspreis des Landes Hessen (1999), dem Best of Germany Exhibit Prize des Philadelphia Museum of Art (2010) und dem Preis für Angewandte Kunst im Rahmen der Zeughausmesse Berlin (2017).

Die Landesausstellung Kunsthandwerk 2022 zeigt vom 25. September bis 6. November 2022 in der Galerie im Prediger und im Labor im Chor die mit einem Staatspreis prämierten Werke und viele weitere ausgezeichnete und ausgewählte Stücke aus baden-württembergischen Ateliers und Werkstätten. Das Spektrum umfasst Schmuck und Gerät ebenso wie Keramik, Glas und Textil, Marionetten und Flechtwerk, Arbeiten aus Leder und Papier, Holz, Metall und Stein.

Annette Lechler, Karlsruhe, Nominierung: andernorts – comme une onde, offene Schalenverkettung, wandelbar, Birke und Faden, Länge max. ca. 100 cm. Foto: Frank Kleinbach

Die Arbeiten stellen die dynamische Schaffenskraft, Kreativität und handwerkliche Exzellenz des baden-württembergischen Kunsthandwerks unter Beweis. Eine unabhängige Fachjury wählte unter den zum Wettbewerb um die Staatspreise eingereichten Arbeiten 90 Objekte von 56 Künstlerinnen und Künstlern aus, vergab die Staatspreise und weitere Auszeichnungen. Eine künstlerisch anspruchsvolle Formgebung, handwerkliche Präzision und Funktionalität aber auch eine innovative Gestaltung oder ein experimenteller Umgang mit dem Material begründen den Wettbewerbserfolg.

Der Wettbewerb um die Staatspreise Gestaltung Kunst Handwerk mit der Landesausstellung Kunsthandwerk findet alle zwei Jahre statt. Seit 1953 werden mit dieser traditionsreichen Veranstaltung besondere Leistungen im Kunsthandwerk ausgezeichnet. Veranstalter sind das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, der Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg e. V. (BdK) und jeweils eine baden-württembergische Stadt als Gastgeberin. Nach 1958, 1978 und 1994 übernimmt die Stadt Schwäbisch Gmünd mit der Galerie im Prediger und dem Labor im Chor zum vierten Mal die Gastgeberrolle für diese hochrangige Präsentation.