DAK-Gesundheitswelt

Gesundheits- und Spaßaktionen für die ganze Familie

Erlebnispark Tripsdrill Tripsdrill, 74389 Cleebronn

Verbringen Sie einen erlebnisreichen Tag bei der DAK-Gesundheitswelt. Auf dem Burgfestplatz (Parkplan-Nr. 112) erwarten Sie vielfältige Gesundheits- und Mitmachaktionen der DAK-Gesundheit.

Die MigräneLiga informiert über Prävention und Behandlung von Migräne und bietet eine kreative Mal- und Bastelaktion für Kinder an. An der Vitaminbar erwarten Sie erfrischende Vitamincocktails, die Sie in entspannter Atmosphäre in der DAK-Lounge genießen können.

Für Spaß und Bewegung ist ebenfalls gesorgt: Kinder-Tattoos, Dosenwerfen, Rauschbrillen-Parcours und die T-Wall bieten abwechslungsreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein. Auch „Max der DAKs“ ist im Park unterwegs und sorgt für besondere Begegnungen und Fotomomente.

Info

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Erlebnispark Tripsdrill Tripsdrill, 74389 Cleebronn
Kinder & Familie

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