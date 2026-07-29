Verbringen Sie einen erlebnisreichen Tag bei der DAK-Gesundheitswelt. Auf dem Burgfestplatz (Parkplan-Nr. 112) erwarten Sie vielfältige Gesundheits- und Mitmachaktionen der DAK-Gesundheit.

Die MigräneLiga informiert über Prävention und Behandlung von Migräne und bietet eine kreative Mal- und Bastelaktion für Kinder an. An der Vitaminbar erwarten Sie erfrischende Vitamincocktails, die Sie in entspannter Atmosphäre in der DAK-Lounge genießen können.

Für Spaß und Bewegung ist ebenfalls gesorgt: Kinder-Tattoos, Dosenwerfen, Rauschbrillen-Parcours und die T-Wall bieten abwechslungsreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein. Auch „Max der DAKs“ ist im Park unterwegs und sorgt für besondere Begegnungen und Fotomomente.